Gəncədə qətl hadisəsi törədilib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyov küçəsində olan şadlıq evlərinin birinin qarşısında baş verib. Toydan çıxan şəhər sakini 1989-cu il təvəllüdlü Əliyev Mirağa İlqar oğlu bıçaqlanaraq qətlə yetirilib. Cinayəti törədən şəxs qaçıb. Hazırda onun saxlanılması istiqamətində ənəliyyat tədbirləri həyata keçirilir.

Məlumata görə, qətlə yetirilən şəxs şəhərin mərkəzində olan valyuta mübadiləsi məntəqəsində işləyirmiş.

Milli.Az

