Gəncə şəhərində qətl hadisəsi törədilib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, şəhər sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Mirağa İlqar oğlu Əliyev bıçaqlanaraq qətlə yetirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



