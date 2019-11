Tramp İranı hədələdi: "ÇOX PİS ADDIM OLACAQ"

ABŞ prezidenti Donald Tramp İranın uranı zənginləşdirmək qərarını "çox pis addım" kimi dəyərləndirib.

Publika.az xəbər verir ki, o, bu barədə Tvitter səhifəsində yazıb.

Tramp eyni zamanda qeyd edib ki, Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) 12 il əvvəl İranda yoxa çıxan keçmiş agenti Robert Levinsonun geri qaytarılması müsbət addım ola bilər:

Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

If Iran is able to turn over to the U.S. kidnapped former FBI Agent Robert A. Levinson, who has been missing in Iran for 12 years, it would be a very positive step. At the same time, upon information & belief, Iran is, & has been, enriching uranium. THAT WOULD BE A VERY BAD STEP!