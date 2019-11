İranın Hormozqan vilayətində 4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ yerli vaxtı ilə saat 03:42-də qeydə alınıb.

Məlumata əsasən, yeraltı təkanlarının ocağı 20 km dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələnin episentri Həştbəndi şəhərindən 45 kilometr məsafədə olub.

İnsan itkisi haqda məlumat verilməyib.

