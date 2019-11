86 yaşlı rejissor təcavüzdə ittiham edilir

Məşhur rejissor Roman Polanskinin adı yenidən qalmaqalda hallanır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, fransalı aktrisa Valentina Monier rejissoru 1975-ci ildə ona təcavüz etməkdə günahlandırıb.

Sənətçi bildirib ki, həmin vaxt onlar İsveçrənin xizək kurortunda istirahət edirmişlər.

"O vaxt 18 yaşım vardı. Döyə-döyə əynimdəki paltarımı cırdı. Daha sonra isə təcavüz etdi" deyə, Monier bildirib.

Qeyd edək ki, Polanski daha əvvəllər də aktrisalara qarşı təcavüz və əxlaqsız hərəkətlərdə ittiham edilirdi.

Milli.Az

