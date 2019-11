Hələbin üç yaşayış məhəlləsi minaatanlardan atəşə tutulub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 6 yaşlı uşaq həlak olub.

Bildirilir ki, Adamiya, Sayf əl-Daulya və Hamdaniya rayonları minaatan atəşinə məruz qalıb.

Yaralıların sayı dəqiqləşdirilir.

Milli.Az

