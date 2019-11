Türkiyənin məşhur aktyoru Burak Özçivitin özü kimi bacısı da sosial şəbəkə paylaşımları ilə gündəmdədir.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, qardaşına bənzərliyi ilə diqqət çəkən Burçun Özçivit şəxsi Instagram-ın aktiv istifadəçilərindəndir.

Bir övladı olan Burçun 2010-cu ildə ailə qurub. Onun evliliyi qısa çəkib, bir müddət sonra boşanıb.

Emin

Milli.Az

