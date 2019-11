ABŞ-da 13 yaşlı aktrisa ölüb.

Milli.Az nypost-a istinadla xəbər verir ki, Nyu-Yorkda, Manhettendə yaşayan 13 yaşlı aktrisa Laurel Griggs vəfat edib.

Gənc aktrisanın ölüm səbəbi açıqlanıb. Belə ki, o, astma xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

6 yaşından bəri teatrda olan və bir neçə seriala çəkilən Laurel evlərində kompüterin qarşısında dərs oxuyarkən halı pisləşib və ölüb.

Onun valideynləri qızlarının otağında girəndə dəhşətə gəliblər.

İsmayıl

Milli.Az

