Türkiyəli gənc aktrisa sevgilisinin doğum gününü romantik foto yayımlayaraq təbrik edib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, Alina Bozun sevgilisi Mithat Can Özer ailəsi və dostları ilə birlikdə doğum gününü qeyd edib. Aktrisa ''İnstagram'' hesabında sevgilisi ilə səmimi fotosunu paylaşaraq, ''yaxşı ki, doğulmusan, yaxşı ki varsan'' sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Mithat Can Özer Sezen Aksunun oğludur və 38 yaşı var.

Milli.Az

