Biləsuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib.

"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Nəsimi kəndi ərazisində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, minik avtomobili sürücünün idarəetməni itirməsi səbəbindən aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin - 1956-ci il təvəllüdlü Səfərova Həqiqət Ağabala qızı ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



