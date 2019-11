Qulaqları eşitməsə də dj-lik edir

Amerikalı Niko Dimarko anadangəlmə kardır. Lakin o, xüsusi bacarığı sayəsində ən çox axtarılan dj-dir.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 30 yaşlı gənc səs dalğalarını hiss edərək, mahnıları tanıyır. O, yeniyetmə yaşlarında yüksək səslə musiqiyə qulaq asaraq, bu istedadının fərqinə varır. Hətta ailəsi onun eşitməsindən şübhələnərək, həkimə aparır. Lakin məlum olur ki, Niko sadəcə səs titrəmələrini hiss edir.

2008-ci ildə "Shazam" mahnı tapmaq proqramının icad edilməsi ilə Nikonun həyatı da xeyli asanlaşır. Hazırda o, ölkədəki bir çox festivallarda və yüksək təbəqəyə aid partilərdə dj-lik edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.