Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

Milli.Az xəbər verir ki, yığma komanda Kişinyov şəhərindəki "Zimbru" stadionunda Moldova millisi ilə qarşılaşıb və 1:3 hesabı ilə uduzub.

AÇ-2021-in seçmə qrup mərhələsi

10 noyabr

D qrupu

Moldova - Azərbaycan 3:1

Qollar: Tabur, 10, Muntyanu, 50 (pen.), 62 (pen.) - Dorofeyeva, 39

Qırmızı vərəqələr: Prişakari, 38, Topal, 77 - Seyfəddinova, 74, Hacıyeva, 90+1

Milli.Az

