Almaniyanın cənub-qərbində 18 maşının iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 29 nəfər xəsarət alıb.

Hadisə Bavariya vilayətinin Aşağı Frankoniya rayonunda baş verib.

Duman səbəbindən meydana gələn qəzanın iştirakçıları arasında iki polis maşını da var.

Milli.Az

