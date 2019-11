Astarada yanğın faktı qeydə alınıb. Bu barədə Milli.Az-a FHN-dən məlumata verilib.

Məlumata görə, rayonda ümumi sahəsi 104 m² olan birmərtəbəli köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları 64 m² sahədə və içərisində olan əşyalar qismən yanıb. Köməkçi tikilinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb;

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.