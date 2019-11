Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropa ölkəsinə səfərə hazırlaşır.

Metbuat.az yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu, onun 2016-cı ildən bu yana Avropa İttifaqına ilk səfəri olacaq.

A.Lukaşenko noyabrın 12-də Avstriyaya səfər edəcək. Belarus liderinin Avstriya prezidenti Aleksander Van Der Bellenlə görüşəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Lukaşenko Belarusu uzun müddət tərk etməyib və ona qarşı qüvvədə olan sanksiyalar səbəbindən Aİ-yə işgüzar səfərə getməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.