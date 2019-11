Ronaldu yenə Sarriyə etiraz etdi

"Yuventus"un futbolçusu Kriştianu Ronaldu İtaliya A Seriyasının 12-ci turunda "Milan"la görüşdə əvəzlənməsindən narazı qalıb.



Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, matçın 55-ci dəqiqəsində baş məşqçi Mauritsio Sarri onu Paulo Dibala ilə əzəzləyib. Ronaldo meydanı tərk edərək, birbaşa paltardəyişmə otağına yollanıb.



34 yaşlı forvard noyabrın 3-də Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin "Lokomotiv"lə oyununda da əvəzlənərkən Sarrinin əlini sıxmamışdı.



Qeyd edək ki, "Milan"la görüşdə Ronaldunun əvəzinə meydana daxil olan Dibala 77-ci dəqiqədə komandasına qələbə qazandıran qolu vurub.

Milli.Az

