Tanınmış müğənni Afaq Aslan Türkiyədə məşhur aşpaş və iş adamı Nüsrət Gökçə ilə görüşüb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Afaq şəxsi "Instagram" hesabında restoranların birində Nüsrətlə bir araya gəldiyinin görüntülərini paylaşıb.

Videoda Nüsrətin "Bir dövlət, bir millət" kəlməsi izləyicilərin diqqətini çəkib. Daha sonra iş adamı yaxın zamanda Bakının qonağı olacağını dilə gətirib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.