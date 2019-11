Şəkidə "KAMAZ"ın təkəri partladı, sürücü ağır yaralandı

Şəkidə yük maşınının sürücüsü xəsarət alıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Kiş kəndində baş verib.

Kənd sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Şahin Məhərrəmov idarə etdiyi "KAMAZ" markalı yük avtomobilinin təkərinə hava doldurmaq istəyib. Həmin vaxt təkər partlayıb.

Təkərin dəmir halqasının sürücünün üz və baş nahiyəsinə dəyməsi nəticəsində o, ağır xəsarət alıb. Yaralı Şəki şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda Ş.Məhərrəmovun vəziyyəti ağırdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.