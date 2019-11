"Bakirəsən? sualına modeldən qəribə cavab - Həkimlər dedi ki... - FOTO

Türkiyənin "Beşiktaş" futbol klubunun qapıçısı Loris Kariusla görüşməsi ilə gündəmə gələn sosial şəbəkə fenomeni, model Merve Taşkın paylaşımları ilə diqqət mərkəzindədir.

Milli.Az haberler-ə istinadla bildirir ki, klub qalib gəldikdə sinəsinə "Beşiktaş" yazan Merve Taşkın açıqlaması gündəm olub:

"Keçən dəfə həkimə getmişdim. Həkimlər dedi ki, cinsiyyət orqanında qəribəlik var. Normal doğuş edənə qədər bakirə qalacam. Düşünə bilirsiniz? Qeysəriyyə ilə uşaq doğsam ölənə qədər bakirə qalacam. Məryəm ana kimi..."

Onun açıqlaması normal qarşılanmayıb, modeli şərhlərdə təhqir ediblər.

Qeyd edək ki, model bir müddət əvvəl "cinsi üstünlüyün nədir?" sualına "deyəsən, aseksualam (cinsi istəyi olmayan şəxslər) və hələ də bakirəyəm" cavabını vermişdi.

Fuad

Milli.Az

