Gürcüstanın Marneuli rayonunun mərkəzi Rustaveli küçəsində “BMW” markalı avtomobil 12 yaşlı azərbaycanlı məktəbli qızı vurub.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə 3 saylı ictimai məktəbin yaxınlığında baş verib.

Yeniyetmə yolu keçirmiş. O, başından xəsarətlər alıb. Məktəbli dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Məktəblinin aldığı xəsarətlərin həyatı üçün təhlükəli olmadığı bildirilir.

Polis faktla bağlı araşdırma aparır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.