Misirin Şarm əl Şeyx şəhərində Ukraynanın "SkyUp Airlines" aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi uçuş zolağına enərkən alışıb.Yanğın təyyarənin sol şassisində başlayıb.

Milli.Az bizimyol.info-ya istinadən xəbər verir ki, yanğın nəticəsində heç kim xəsarət almayıb. Hadisə şahidlərinin dediyinə görə, yağ axması nəticəsində laynerin şassisi yanıb. Misir Mülki Aviasiya Naziriyi məlumatı təsdiqləyib.Sərnişinlər təcili və təhlükəsiz şəkildə təxliyə edilib.

Milli.Az

