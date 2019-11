Gürcüstanın biznes ombudsmanı İrakli Lekvinadze istefa verib.

“Report”un yerli bürosunun məlumatına görə, biznes ombudsmanla yanaşı onun müavini Levan Kalandadze də vəzifəsini tərk edib.

İ.Lekvinadze və müavini noyabrın 8-də işdən çıxmaqla bağlı ərizə yazıblar.

Qeyd edək ki, İ.Lekvinadze 2018-ci ilin yanvarından Gürcüstanın biznes ombudsmanı vəzifəsini tuturdu. Qonşu ölkədə biznes ombudsmanı baş nazir təyin edir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.