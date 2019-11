Sergey Lavrov: "Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün ən fəal vasitəçi rolunu oynamaqda davam etməyə hazırdır"

"Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müxtəlif formatlarda fəal vasitəçi rolunu oynamaqda davam etməyə hazırdır".

"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov noyabrın 11-də Yerevanda Ermənistanın xarici işlər naziri Zohrab Mnatsakanyan ilə görüşdən sonra deyib.

"Rusiya həm ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində, həm Rusiya Federasiyası - Ermənistan - Azərbaycan formatında ən fəal vasitəçi kimi fəaliyəti bundan sonra da davam etməyə hazırdır", XİN başçısı bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.