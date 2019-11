“Eurovision 2011”in qalibləri Nigar Camal və Eldar Qasımov yenidən bir araya gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, onlar AzTV-də aparıcılığa başlayıb. Sənətçilər bundan sonra “Telesəhər” proqramında aparıcılıq edəcək.

Belə ki, ifaçılar hər həftəsonu tamaşaçıların görüşünə gələcək. Onların qonaqları isə şou-biznes və incəsənət nümayəndələri olacaq.

