Azərbaycandan Gürcüstana bu il səfər edənlərin sayı 1,2 mln nəfəri ötüb

Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandan Gürcüstana səfər edənlərin sayı 1 289 371 nəfər təşkil edib.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu göstərici Gürcüstanın Milli Turizm Administrasiyasının hesabatında əks olunub.

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə qonşu ölkəyə səfər edən azərbaycanlı ziyarətçilərin sayında 83 569 nəfər, yaxud 6,9% artım qeydə alınıb.

Bu ilin ilk 10 ayında Gürcüstana səfər edən əcnəbilərin sayı baxımından Azərbaycan Rusiyadan (1 324 226 nəfər) sonra ikinci yeri tutub. İlk üçlüyü 1 114 122 nəfərlə Ermənistan tamamlayıb.

Hesabat dövründə qonşu ölkəyə, ümumilikdə, 6 647 866 əcnəbi ziyarətçi üz tutub. İllik müqayisədə bu göstərici 6,2% artıb.



