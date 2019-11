İncəsənət aləmi, xüsusilə də rəssamlıq sahəsi insanlarda xoş hisslər oyadır.

Təbii ki, hər rəsmin öz qiyməti var: burada məna dərinliyi, müəllif, imza öz sözünü deyir.

Bəzi dahi rəssamların elə əsərləri də var ki, onları anlamaq o qədər də asan olmur, ancaq qiyməti baş gicəlləndirir, dəyəri milyonlarla ölçülür.

Milli.Az lent.az-a istinadən qiyməti 1 milyarda yaxın olan 7 rəsmi təqdim edir.

