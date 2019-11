Bu qidalar beyin hüceyrələrini öldürür

Bəzi qidalar bədənimizə xeyirdən çox zərər vurur.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, diyetoloqlar mağazada satılan hazır və ya şəkərli qidaların çoxunun beyin hüceyrələri üzərində olduqca mənfi təsirə malik olduğunu bildiriblər. Bu ərzaqlardan bəzilərini təqdim edirik:

Şəkərli qidalar həm çəkinin artmasına səbəb olur, həm də yaddaş zəifliyinə gətirib çıxarır.

Alkoqolun uzun müddətdə qəbulu qaraciyəri sıradan çıxarmaqla yanaşı, beyində zehni yorğunluğa və diqqətin zəifləməsinə səbəb olur.

Qızarmış yeməklərin piylənmə ilə birbaşa əlaqəsi olduğu məlumdur. Lakin mütəxəsssilər bu qidaların beyin hüceyrələrin yavaş-yavaş öldürdüyü qənaətindədir. Bəzi yağlar digərlərinə görə daha təhlükəlidir. Məsələn, çox qızdırılmış günəbaxan yağı ən zəhərli yağlardan hesab edilir. Dəfələrlə istifadə edilmiş yağlarda bişən yeməklər Alzaymer xəstəliyi və beyin xərçəngi riskini artırır.

Çox duzlu yeməklər qan təzyiqini artırır və ürəyə ziddi ziyan vurur. Belə qidalar beyin qan dövranını pozur və nəticədə yaddaş problemi yaranır.

Süni şirinləşdirircilər arıqlamağa çalışan insanların ən çox istifadə etdiyi ərzaqdır. Bu şəkərəvəzedicilərin kalorisi az olsa da, xeyrindən çox ziyanı var. Belə ki, uzun müddət istifadəsi beyində ciddi problemlərə və göz xəstəliklərinə səbəb olur.

Milli.Az

