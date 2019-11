Şabranda yanğın faktı qeydə alınıb.

Bu barədə Mİlli.Az-a FHN-dən məlumata verilib.

Məlumata görə, rayonunun Qalaaltı kəndi ərazisində xəzəl və ağac kötükləri 0,5 ha sahədə yanıb. Meşə ərazisi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.