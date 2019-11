Milli layihələrdə yerli qurğuları alarkən SSRİ-nin səhvlərini təkrarlamaq olmaz.

Publika.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hökumətin iclasında çıxışı zamanı deyib.

O, yerli texnikanın tam rəqabətqabiliyyətli olması gərəkdiyini bildirib.

Putin yerli istehsalın sifarişçilərin tələblərinə cavab verməli olduğunu söyləyib.

