Şou-biznesin ən varlı və ən kasıb nümayəndəsi - VİDEO

Şou-biznes sakinləri arasında çantasında yüzlüklər gəzdirənlər də var, 20 qəpik də.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən bildirir ki, "ATV Maqazin Onlarla" toysuzluqdan şikayət edən məşhurların üzərlərində gəzdirdikləri pulun məbləğini öyrənmək məqsədilə sorğu keçirib.

Kamera qarşısında kiminin cibindən, çantasından yüzlüklər, kartlar çıxıb, kiminin də qəpiklər.

Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın çantasındakı yüzlükləri saymaqla bitməyib, bəstəkar-müğənni Elza Seyidcahan pulqabısını axtarıb, 20 qəpik tapıb.

Ətraflı aşağıda təqdim etdiyimiz videoda izləyə bilərsiz:

