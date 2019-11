Lavrovdan İrəvanda türklərə qarşı ŞOK HƏRƏKƏT - FOTO

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov İrəvanda bir neçə ölkə tərəfindən rəsmi şəkildə tanınan erməni soyqırımı abidəsini ziyarət edib.

Publika.az xəbər verir ki, "Atlas" Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu nazirin bu addımını qınayıb.

"Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov gözlənildiyi kimi İrəvanda “erməni soyqırımı” abidəsini ziyarət etdi, abidənin önünə gül dəstəsi qoydu. Lavrov 12 il əvvəl “soyqırım” abidəsi önündə ağac da əkmişdi. Lavrov yenə də eyni yerə gəlmişkən həmin ağacın dibinə su tökdü. Bütün bunları edən şəxs Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə çalışarmı?"-, politoloq bildirib.

