SSRİ-nin dünyadan gizlətdiyi 10 sirli avtomobil - VİDEO

SSRİ-də kütləvi istehsala buraxılmayan və milyonlarla insana bəlli olmayan avtomobil modelləri ilə bağlı Yutub portalında yerləşdirilən video böyük marağa səbəb olub.

Milli.Az Axar.az-a istinadən bildirir ki, "Faktlar Dünyası" kanalında o zaman ictimaiyyətdən gizli qalan "NAMİ-LuAZ Proto", "NAMİ 0288 Kompakt", "ZİS-112", "Moskviç-408 Turist", "Oqta", "ZIL-4102", 80-ci illərin "Moskviç"ləri, "VAZ-2702 Pony", "Gənclik" ZİL-118 və "MAZ-2000 Yenidənqurma" modellərinin adları sadalanıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.