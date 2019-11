Marsda yerləşmək üçün 1000 kosmik gəmi lazımdır - Mask

Marsın müstəmləkəyə çevrilməsi üçün 1000-ə yaxın "Starşip" kosmik gəmisinə ehtiyac duyulacaq.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri öz Tvitter səhifəsində "SpeysX" rəhbəri İlon Mask paylaşıb. O, bu qədər gəminin Marsda məskunlaşma yaratmaq üçün gərəkli olduğunu deyib.

Mask Marsa milyon tondan çox resurs və qurğunun göndəriləcəyini söyləyib. Belə ki, Marsa hər raket buraxılışının "SpeysX"-ə 2 milyon dollara başa gələcəyi və yüklərin daşınmasının təxminən 20 il vaxt aparacağını vurğulayıb.

Milli.Az

