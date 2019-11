Elzadan sonra o da eyni pozu verdi - FOTO

Bir neçə gündür Əməkdar artist Elza Seyidcahanının bir ayağını qaldıraraq poz verməsi sosial mediada müzakirə olunur.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçının ardından daha bir sənətçimiz eyni pozda olan fotosunu İnstaqramda paylaşıb. Belə ki, bir neçə müddət öncə Türkiyəyə köçən və sənət fəaliyyətini orada davam etdirən aktrisa Könül Nağıyeva bu addımı atıb.

Könül meşədə çəkdirdiyi şəkildə bir ayağını yuxarı qaldıraraq ağaca söykəyib. Onun fotosu izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Milli.Az

