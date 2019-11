Bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün 34624 nəfərmüraciət edib

Azərbaycanda bu il keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində iştirak etmək üçün bu günə qədər 34624 nəfər müraciət edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

M.Pənahov vurğulayıb ki, namizədlərdən 23799 nəfər imza vərəqəsi götürüb və onlardan 7952 nəfəri imza vərəqələrini dolduraraq geri qaytarıb.

M.Pənahov bildirib ki, müraciət edənlərin 68.7 faizi kişilər, 31.3 faizi qadınlardır.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri dekabrın 23-də keçiriləcək.

