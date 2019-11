Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı model Günay Musayeva fotokameralar qarşısına keçib.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu dəfə Nyu-York küçələrində poz verib. Sənətçi traffikin pik vaxtında ətrafdakı insanlara fikir vermədən bodidə şəkillər çəkdirib.

Onun fotolarını türkiyəli fotoqraflar Selim Akar və Umut Kıran ərsəyə gətirib.

Günay şəkilləri ilə bağlı "Cəsursansa, yaxşı bir asılqan olarsan" sözlərini söyləyib.

Milli.Az

