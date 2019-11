Fransada zəlzələ olub.

Publika.az xəbər verir ki, ölkənin cənub-şərqində yerləşən Montelimar şəhəri yaxınlığında 5,4 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb.

Fransa Zəlzələ Mərkəzi sarsıntıların Lyon, Montpellier, Sent-Etiyen, Qrenobl, Aviqnon və Marsel şəhərlərinə hiss edildiyini açıqlayıb.

Teyl qəsəbəsində zəlzələnin törətdiyi fəsad nəticəsində 3 nəfər yaralanıb.

Sakinlər evlərini tərk edərək yaşayış düşərgələrinə yerləşiblər.

Zümrüd

