Gürcüstan bu ilin yanvar-oktyabr aylarında xarici turizmdən əldə etdiyi gəlir 2,8 milyard dollar təşkil edib.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Milli Turizm Administrasiyasından bildirilib.

İllik müqayisədə gəlir 25 milyon dollar və ya 0,9% artıb.

Bu ilin I və II rüblərində turizmdən Gürcüstan büdcəsinə daxilolmalar ÜDM-də 7,7% pay təşkil edib ki, bu da ötən illə müqayisədə 19,7% çoxdur.



