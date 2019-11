Bu gün azərbaycanlı müğənni Azad Şabanovun toyudur.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, Toma adlı xanımla ailə həyatı qurub.

Qeyd edək ki, "Yeni ulduz-7" mahnı müsabiqəsinin ikincisi olan A.Şabanov sevgilisi ilə bu ilin martında nişanlanmışdı.

Milli.Az

