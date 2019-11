Fransanın cənub-şərq departamenti Dromda 5,4 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, zəlzələ nəticəsində Ardeş departamentinin 3 və Drom departamentinin 1 sakini yüngül xəsarətlər alıblar.

Məlumatda Le-Tey regionunda təxminən 200 evə ziyan dəydiyi, həmçinin meriya binasında çatların əmələ gəldiyi bildirilir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.