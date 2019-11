Qazaxıstanda zəruri ehtiyac mallarının qiyməti artıb.

Milli.Az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Qazaxıstan mediası son bir ay ərzində çörək, un, qarabaşaq, süd və yağın qiymətinin 10% bahalaşdığını yazıb. Bahalaşmanın ölkənin bütün regionlarında qeydə alındığı vurğulanıb.

Bununla bərabər mövsümi tərəvəzlərdə də artım olduğu bildirilib. Belə ki, pomidor və xiyarın qiymətində artımın 13% olduğu qeyd edilib.

Milli.Az

