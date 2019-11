Müğənni Xatun Əliyeva şəhid Ceyhun Orucəliyevin xatirəsinə həsr etdiyi klipini təqdim edib.

Publika.az xəbər verir ki, sənətçi "Can Şəhidim" adlı mahnısına klip çəkdirib.

Klipdə şəhidin qızları Duyğu və Aylin də rol alıb. Ekran işinin rejissoru Pənah Eldardır.

