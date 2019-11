Depressiya ilə mübarizə aparan cihazlar satışa çıxarıldı

Böyük Britaniyada depressiya ilə mübarizədə kömək edəcək cihazlar satışa çıxarılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, onlar zəif eletrik boşalması ilə xəstəliyin simptomlarını yüngülləşdirəcək.

Yenilik qeyri-invaziv müalicə üsulu tətbiq edir - dəriyə cərrahi müdaxilə olunmur. Zəif elektrik boşalması beynin ön hissə nahiyəsini stimullaşdıracaq.

Qadjetin çalışması üçün telefona "virtual terapevt" mobil əlavəsini yükləmək lazım olacaq. Cihazdan isə 6 həftə ərzində hər seansı 30 dəqiqə olmaqla 18 dəfə istifadə olunmalıdır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.