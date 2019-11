Təzyiq dərmanlarının yerinə bu UCUZ PREPARATLARI qəbul edin

Yel Universitetinin alimləri yüksək təzyiqin ən effektli müalicəsinə həsr olunmuş elmi araşdırmanın nəticələrini dərc ediblər.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, uzun illər ərzində alimlər yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən 4,9 milyon xəstənin məlumatlarını təhlil ediblər.

Araşdırmanın nəticələri alimləri xeyli təəccübləndirib. Məlum olub ki, təzyiqi salmaq, insult, infarkt və ürək çatışmazlığının riskini azaltmaq üçün ən ziyansız və effektli üsul diuretiklərdən (sidikqovucu preparatlar) istifadə etməkdir.

Alimlərin fikrinə görə, hipertoniyanın müalicəsinin ilk mərhələlərində məhz sidikqovuculardan (məsələn, furosemid, hidroxlorotiazid) istifadə çox yaxşı nəticələr verir.

Adətən hipertoniyanın müalicəsi üçün istifadə olunan kaptopril, lizinopril, perindopril və s. kimi preparatlar daha aşağı nəticələr verir və həmçinin onların daha çox yanaşı təsirləri var.

Bundan əlavə sidikqovucu preparatlar həm də ucuzdur.

Alimlərin fikrinə görə, həkimlər hipertoniyanın müalicəsi strategiyasına ciddi dəyişikliklər etməlidir.

