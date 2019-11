Evdə toyuq kolbasası hazırla - Asan resept

Marketlər müxtəlif cür toyuq kolbasaları ilə doludur. Sexlərdə toyuq kolbasasını hazırlayarkən onun dərisi, bəzən sümüyü və lazımsız hissələrini də çəkirlər.

Evdə toyuğun təmiz ətindən halal, faydalı kolbasa hazırlamaq mümkündür. Onun bərkliyi, ətri və rəngi satışdakından fərqlənəcək, çünki siz lna konservant və müxtəlif rənglrə qatmayacaqsız.

Milli.Az medicina.az-a istinadən toyuq kolbasasının reseptini təqdim edir.

Kolbasanın tərkibi:

500 qr. toyuğun döş əti

2 ədəd yumurta

yarım stəkan bitki yağı

2 böyük diş sarımsaq

1 çay qaşığı kimyon

1 çay qaşığı istiot, 1 çay qaşığı qırmızı toz bibər

1 xörək qaşığı kəklikotu

1.5 çay qaşığı duz

Hazırlanma qaydası:

Yumurta, yağ, sarımsaq, duz və ədviyyatları blenderlə qarışdırın. Toyuq ətini (dərisi soyulmuş) əlavə edib xama kimi qatılığında olana qədər yenidən blenderlə qarışdırın. İki qat streç sellofanı taxta üzərinə sərin. Orta hissəsinə hazırladığınız içliyi töküb kolbasa forması verin və kənarlarını konfet kimi bükərək sıxın. Çox incəltməyin. Kənarda qalan qisimlərə möhkəmcə düyün atın(artıq qalan hissəsini kəsin).



Kolbasanı yenidən bir qat folqaya bükün. Yəni əvvəl 2 qat streç sellofan,daha sonra 1 qat folqa olmalıdır. Bir qazana kolbasanı yerləşdirin. Üzərinə çıxacaq qədər qaynar su əlavə edib qapağını bağlayın.



Qaynamağa başlayandan sonra zəif odda 30 dəqiqə bişməyə qoyun. Bişdikdən sonra kolbasanı sudan çıxarıb, 10 dəqiqə gözlədib, üzərindən folqanı çıxarın. Kolbasanı dilimləyərək, arzu etdiyiniz şəkildə nuş edə bilərsiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.