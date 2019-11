Qırmızı çəkməli qızlar payızın stil ikonaları oldu - FOTOLAR

Qırmızı tufli və çəkmələr gözlənilmədən bu payızın ən populyar trendi olub. Moda həftələrinin qonaqları sanki öz aralarında yarışa girərək qırmızı çəkmə ilə ən maraqlı obrazlarını nümayiş etdiriblər.

“Proenza Schouler”, “Celine”, “Balenciaga”, “Miu Miu”, “Prada” kimi lüks moda evləri ilə yanaşı demokratik brendlər də dəbsevərlər üçün qırmızı çəkmələrin münasib qiymətə olan versiyalarını hazırlayıb. Çəkmələrin həm zamşa, həm laklı, həm də trikotaj materialdan olan modelləri ayaqda eyni dərəcədə effektli təsir bağışlayır.

Publika.az qarderobunu soyuq havanın tutqun rənglərindən xilas etmək istəyənlər üçün qırmızı çəkmə dəbinə aid bir neçə nümunə seçib.

Aytən

