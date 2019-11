Bir müddət əvvəl Terri Murray adlı qadın qızı Klodaq Murrayın atasının UFC döyüşçüsü Konor Makqreqorun olduğunu iddia etmişdi.

Milli.Az fanat.az-a istinadən bildirir ki, onun sözlərinə görə, irlandiyalı döyüşçü 2017-ci ildə Liverpula səfər edərkən görüşüblər və hamilə qalıb. Terri Murray hətta Makqreqorla fotosunu da sosial media hesabından paylaşmışdı.

Artıq uşağın DNT testi keçirilib. Məlum olub ki, Klodaq Murray UFC döyüşçüsü Konor Makqreqorun övladı deyil.

Milli.Az

