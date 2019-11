Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Almaniya Kansleri Angela Merkel arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadla xəbər verir ki, iki dövlət lideri arasındakı danışıqlar zamanı Ukrayna və Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı məsələlər müzakirə edilib.

