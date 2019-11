Qida qəbulu zamanı tez doyma halı qara ciyər xərçənginin ilkin əlaməti ola bilər.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, Britaniyanın Xərçəng tədqiqatları mərkəzinin mütəxəssisləri belə qənaətə gəliblər.

Alimlərin sözlərinə görə, ciyərdəki şiş təzyiqi artırır və damarlardakı maye qarın boşluğuna sıxışdırılır ki, bu da öz növbəsində yalançı doymaq hissi yaradır.

Onkoloji xəstəliyin digər əlamətləri çəkinin azalması, dərinin və gözlərin saralması, qaşınma və zəiflik ola bilər.

