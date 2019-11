Dağıstanın keçmiş mətbuat və informasiya naziri Nəriman Hacıyev Sloveniyada saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun Rusiyaya ekstradisiyası məsələsi həll edilir.

Xatırladaq ki, N.Hacıyev 2011-2012-ci illərdə büdcə vəsaitlərini mənimsəmək ittihamı ilə axtarışa verilib.

